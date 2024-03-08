Статистический портрет женщин Мурманской областиПроменять выходной на работу 8 Марта россияне готовы лишь за дополнительную плату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.24 16:00

Мурманская область вновь примет участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства

Жители Мурманской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», которые планируются к реализации в приоритетном порядке.

«На всероссийское голосование от Мурманской области в 2024 году предложены 28 объектов из 7 наших муниципалитетов. Работы же по данным территориям будут производится в приоритетном порядке в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента Владимира Владимировича Путина. В регионе есть успешные примеры, реализованные в рамках программы. Они пользуются популярностью у местных жителей: в Мурманске это – парк «Кольский», озеро Среднее, экотропа «Беличий хвост», в Коле – Поморская набережная, в Кандалакше – набережная «Город у Белого моря», в Кировске – сквер «Кукисвумучорр», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Наибольшее число объектов предложено для голосования в областном центре, мурманчанам предстоит выбирать из 13 позиций.

«В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в Мурманске уже созданы 14 комфортных общественных пространств. Уверена, в этом году мы определим новых претендентов на благоустройство. Призываю жителей других муниципалитетов также проявить активность и проголосовать за объекты на своих территориях. С 15 по 17 марта на пунктах голосования будут работать волонтеры, которые расскажут о проектах, вышедших в финал в конкретном населенном пункте. Обращайтесь к ним за помощью в случае необходимости», – подчеркнула заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Адреса пунктов голосования указаны на сайте.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, всего, начиная с 2019 года, в регионе благоустроены территории дворов 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств, из них в 2023-м – 122 дворовые территории, восемь общественных пространств, три проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», одна из его ключевых целей – повышение комфорта городской среды. Так, в Мурманской области за последние пять лет количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось более, чем в два раза: с восьми до трёх.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства начнётся в 2024 году 15 марта и продлится до 30 апреля.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр рассказал, как можно изменить кадастровую стоимость недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Бестселлер по любви». Художественный фильм (12+)02:00«Россия вне зоны доступа». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Дороже всего быть счастливыми в Москве, Владивостоке и Санкт-Петербурге-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 68 копеек, доллар укрепился почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 11 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика