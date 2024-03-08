Мурманская область вновь примет участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства

Жители Мурманской области смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», которые планируются к реализации в приоритетном порядке.

«На всероссийское голосование от Мурманской области в 2024 году предложены 28 объектов из 7 наших муниципалитетов. Работы же по данным территориям будут производится в приоритетном порядке в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента Владимира Владимировича Путина. В регионе есть успешные примеры, реализованные в рамках программы. Они пользуются популярностью у местных жителей: в Мурманске это – парк «Кольский», озеро Среднее, экотропа «Беличий хвост», в Коле – Поморская набережная, в Кандалакше – набережная «Город у Белого моря», в Кировске – сквер «Кукисвумучорр», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Наибольшее число объектов предложено для голосования в областном центре, мурманчанам предстоит выбирать из 13 позиций.

«В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в Мурманске уже созданы 14 комфортных общественных пространств. Уверена, в этом году мы определим новых претендентов на благоустройство. Призываю жителей других муниципалитетов также проявить активность и проголосовать за объекты на своих территориях. С 15 по 17 марта на пунктах голосования будут работать волонтеры, которые расскажут о проектах, вышедших в финал в конкретном населенном пункте. Обращайтесь к ним за помощью в случае необходимости», – подчеркнула заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Адреса пунктов голосования указаны на сайте.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, всего, начиная с 2019 года, в регионе благоустроены территории дворов 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств, из них в 2023-м – 122 дворовые территории, восемь общественных пространств, три проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», одна из его ключевых целей – повышение комфорта городской среды. Так, в Мурманской области за последние пять лет количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось более, чем в два раза: с восьми до трёх.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства начнётся в 2024 году 15 марта и продлится до 30 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru