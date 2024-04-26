Мурманская область вновь присоединится к всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

«Российский Азимут» – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Впервые мероприятие состоялось в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

18 мая в Долине Уюта состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», в которых могут принять участие как опытные спортсмены, так и любители различного уровня подготовки и возраста.

Спортивное ориентирование требует не только скорости и выносливости, но и умения пройти неизвестную трассу при помощи специальной карты и контрольные пункты за наименьший промежуток времени.

Зарегистрироваться на «Российский Азимут» можно уже сейчас через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для участия необходимо получить медицинское заключение врача о допуске к соревнованиям.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, общий старт соревнований состоится 18 мая в 12.00, церемония награждения победителей и призёров запланирована на 14.30. Традиционно участники соревнований, занявшие I – III места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru