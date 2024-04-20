Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»

19 мая стартует VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

В этом году Кольское Заполярье в четвертый раз присоединится к масштабному событию. Напомним, в Мурманской области мероприятие впервые состоялось в 2021 году.

Мероприятие пройдёт 19 мая на территории Долины Уюта. После торжественной церемонии открытия вместе со всей страной будет дан старт для участников, зарегистрировавшихся на дистанции 21,1 км, 10 км и 5 км. Также программой соревнований предусмотрена дистанция на 1 км. В зависимости от дистанции принять участие в забеге могут участники различных возрастных категорий.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, регистрация участников доступна на официальном сайте Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

Комиссия по допуску будет работать в здании Административно-спортивного комплекса Долины Уюта (конференц-зал, 3-й этаж) 17 мая - с 15.00 до 19.00 и 18 мая - с 10.00 до 18.00.

Фото: https://gov-murman.ru