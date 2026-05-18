Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»

Кольское Заполярье вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Мероприятие пройдёт 23 мая в Долине Уюта Мурманска.

В 9.00 после торжественной церемонии открытия будет дан массовый старт полумарафону на дистанцию 21,1 км и забегу на дистанцию «кросс 10 км». В 10.00 – старт на дистанцию «кросс 5 км», в 12.00 – «кросс 1 км».

В зависимости от дистанции принять участие в забеге могут жители Кольского Заполярья от 6 до 65 лет и старше.

Комиссия по допуску будет работать в здании административно-спортивного комплекса Долины Уюта (конференц-зал, 3-й этаж) 20 и 21 мая с 15.00 до 19.00 и 22 мая с 12.00 до 19.00.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Это настоящий спортивный праздник от Калининграда до Камчатки: 85 городов, 11 часовых поясов и один старт для всех. В Мурманской области это масштабное событие впервые состоялось в 2021 году.

