Мурманская область вновь присоединяется к Всероссийской акции «Ночь Музеев 2024»

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, есть как минимум три причины запланировать поход в областной или муниципальный музей в ночь с 18 на 19 мая:

Программа мероприятий охватывает посетителей всех возрастов. В каждом музее она составлена таким образом, чтобы и самые маленькие гости, и взрослые любители прекрасного могли найти занятие по душе. Например, малышей и их родителей порадуют яркие творческие мастер-классы, а гости старшего поколения могут стать участниками дискуссий с художниками или зрителями концертов творческих коллективов.

Время работы музеев. Как часто мы ходим в музей ночью? Самое время попробовать для себя что-то новое! Но не забывайте, что мы живём за Полярным кругом, поэтому «Ночь музеев» у нас будет светлой.

Красочный контент. Интересные экспонаты, красочные фотозоны – всё это поможет сделать яркие фотографии и набраться незабываемых впечатлений в музеях Кольского Заполярья с 18 на 19 мая.

Выбирайте ближайший музей - и до встречи на «Ночи музеев 2024».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273562%2Fwall-139605315_26749