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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.23 14:30

Мурманская область вновь стала лидером рейтинга среди субъектов РФ по информационной активности на федеральном портале «Жить вместе»

По результатам работы в 2022 году Мурманская область заняла лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации по наполняемости новостных рубрик сайта «Жить вместе». Регион активнее прочих делился материалами о культурно-массовых, творческих, спортивных, образовательных и других социально значимых событиях, проводимых в Кольском Заполярье для граждан с инвалидностью. Всего за отчётный период на портал была направлена 421 новость.

Мурманская область занимает высокие рейтинговые позиции не впервые: по итогам 2020 и 2021 годов регион также был признан абсолютным лидером по информационной открытости.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал «Жить вместе» является официальным сайтом государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». На ресурсе размещаются нормативные документы, затрагивающие жизнь инвалидов, а также полезная информация о формировании доступной среды, трудоустройстве, медико-социальной экспертизе, реабилитации и решении различных жизненных ситуаций. На портале также можно ознакомиться с дайджестом региональных новостей и оставить отзыв о любом социальном объекте.

С рейтингом информационной активности субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте «Жить вместе».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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