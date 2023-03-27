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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 17:00

Мурманская область вновь станет центром притяжения сильнейших лыжников страны, а также примет ряд межрегиональных и всероссийских соревнований

На оперативном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в апреле.

Помимо чемпионатов и первенств Мурманской области по боксу, волейболу, горнолыжному спорту, дзюдо, лыжным гонкам, парусному спорту, плаванию, пауэрлифтингу, танцевальному спорту, ушу и настольному теннису апрель ознаменуется серией масштабных спортивных событий.

«Мурманская область вновь станет центром притяжения сильнейших лыжников со всей страны. В этом году наш регион примет финальные соревнования, 8 этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет с 7 по 9 апреля на трассах спортивного комплекса «Тирвас» в Кировске», – поделилась глава профильного ведомства.

Также традиционно в это время в нашем регионе проходят чемпионат и первенство России по лыжным гонкам. 13 и 15 апреля в Апатитах состоятся главные для этого заполярного города зимние спортивные мероприятия – лыжные гонки среди юниорок и женщин на дистанциях 30 и 50 километров. Соревнования среди мужчин пройдут на лыжном стадионе с трассами спортивной школы олимпийского резерва в Мончегорске. Победители и призеры первенства России по лыжным гонкам среди юниоров на дистанции 50 км будут определены 14 апреля, чемпионат России среди мужчин, масстарт 70 км, пройдёт 16 апреля.

Как отметила Светлана Наумова, сильнейшие спортсмены страны будут определены и в горнолыжном спорте в рамках чемпионата, первенства и Кубка России по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Соревнования состоятся с 11 по 17 апреля в Кировске.

Главной же повесткой дня по-прежнему остаётся 88-й Праздник Севера и 63-й Праздник Севера учащихся, которые проходят в эти дни в Мурманской области.

«1 и 2 апреля состоится ключевое спортивное мероприятие Праздника Севера – 49-й Мурманский лыжный марафон. Он традиционно пройдет в два дня с дистанциями на 25 и 50 км свободным и классическим стилем. В этом году выкуплены все 1 500 слотов, география спортсменов представлена 56 регионами России от Краснодарского до Камчатского края, а также представителями Норвегии и Белоруссии», – подчеркнула министр спорта.

Наряду с состязаниями, в которых примут участие лыжники из 300 городов, в мурманской Долине Уюта пройдёт традиционный «Марш малышей». 2 апреля на старт выйдут порядка 500 детей в возрасте 5-7 лет. Для них, а также мощной команды болельщиков и зрителей будет работать «Саамская деревня», где все желающие смогут прокатиться на оленьих упряжках, посетить загон с хаски, сфотографироваться в фотозоне «У чума» и принять участие в различных интерактивах.

Как сообщает региональное Министерство спорта, помимо мурманского лыжного марафона в рамках 88-го Праздника Севера состоятся соревнования по регби, горнолыжному спорту, футболу на снегу, велосипедному и ездовому спорту. Также впервые в программу Полярной Олимпиады включено проведение Кубка Мурманской области по юкигассен. 63-й Праздник Севера учащихся завершится соревнованиями по парусному и ездовому спорту, хоккею и национальным видам спорта.

В завершении доклада Светлана Наумова рассказала о торжественной церемонии закрытия Полярной Олимпиады, которая состоится 16 апреля в Ледовом дворце Мурманска, а также о реализации проекта «Бодрое воскресенье» в 16 населённых пунктах региона. Напомним, что данный проект, реализуемый в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» позволяет северянам бесплатно посещать занятия по популярным видам спорта и физической активности в сопровождении профессиональных инструкторов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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