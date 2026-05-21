Мурманская область вновь в тройке лидеров Северо-Запада по итогам весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности
21.05.26 10:15

Мурманская область вновь в тройке лидеров Северо-Запада по итогам весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности

Подведены итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России, которая проходила с 28 января по 22 апреля 2026 года. Мурманская область вошла в число лидеров Северо-Запада по просмотрам уроков и показала лучший результат по охвату.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в расписание весенней сессии были включены почти 700 уроков по 29 темам. Ученики 5-11 классов и студенты техникумов и колледжей узнали, как грамотно распоряжаться личными финансами и распознавать мошенников. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило более 33,5 тысячи.

Наиболее активными участниками стали студенты Кольского транспортного колледжа, ученики Мончегорской ОШ №14, а также Мурманской гимназии №9.

«Задача проекта – научить подростков ответственно и грамотно принимать финансовые решения, помочь им увереннее ориентироваться в денежных вопросах, оценивать возможные риски. В Мурманской области в дополнение к просмотру онлайн-уроков впервые был проведён конкурс для школьных библиотек «Нескучные финансы: как управлять деньгами без скуки». С помощью увлекательных игр Банка России ребята смогли закрепить полученные знания на практике», – прокомментировала эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Банк России проводит онлайн-уроки финансовой грамотности по всей стране с 2015 года. Очередная сессия стартует осенью, все желающие смогут присоединиться к вебинарам в составе класса или группы, а также индивидуально из дома.

 

