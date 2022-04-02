Мурманская область вновь вошла в число лидеров по росту качества городской среды

Минстрой РФ и институт развития ДОМ.РФ рассчитали Индекс качества городской среды за 2021 год для 1117 российских городов. Мурманская область вновь вошла в число лидеров.

Индекс рассчитывается на основании 36 параметров, включая показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступности учреждений социальной сферы, доступной среды для маломобильных граждан. Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. При этом города распределены по десяти размерно-климатическим группам.

В статистике Мурманской области представлено 16 городов. Города с благоприятной средой составляют 75 процентов, их средний балл – 200. Прирост по сравнению с 2019 годом составил 8 процентов.

Максимальное количество баллов, которые может набрать город – 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества более 180 баллов. Высокий показатель Индекса качества городской среды отражает ключевые показатели эффективности работы муниципальных органов власти.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего за прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов – до 44 процентов. К 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», этот показатель должен достигнуть 60 процентов.