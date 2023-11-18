По оценке Рособрнадзора, Мурманская область вновь вошла в топ-20 регионов по итогам интегрированной оценки качества и объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2023 году.

В Москве проходит конференция по оценке качества образования под председательством руководителя Рособрнадзора России Анзора Музаева. В ней принимает участие делегация Мурманской области во главе с министром образования и науки Дианой Кузнецовой.

На повестке конференции – качество проведения ЕГЭ и других оценочных процедур в регионах, итоги государственной аттестации 2023 года и задачи на 2024 год, снижение бюрократической нагрузки в системе образования.

Министерству образования и науки Мурманской области удалось обеспечить высокий уровень технологического обеспечения проведения ГИА в 2023 году: регион, по оценке Рособрнадзора, имеет максимальные 100 баллов. Объективность и открытость проведения экзаменов без технологических сбоев и нарушений, создание комфортной обстановки для участников в пунктах проведения помогла обеспечить слаженная работа нескольких ведомств, включая министерства здравоохранения, энергетики и ЖКХ, управление МВД по Мурманской области и других. Взаимодействие всех ведомств контролировала рабочая группа под руководством вице-губернатора Елены Дягилевой.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, повышение качества образования, в том числе проведение итоговых экзаменов в максимально комфортных для учеников и педагогов условиях является одной из приоритетных задач стратегического плана «На Севере – жить». Правительство региона при поддержке губернатора Андрея Чибиса ежегодно выделяет средства для оснащения пунктов проведения экзаменов всем необходимым оборудованием, а также обучения и поощрения специалистов, задействованных в процедуре ГИА.

Фото: https://gov-murman.ru