Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 08:00
Мурманская область во власти периферии обширного антициклона
Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром в районе Поволжья. По Мурманской области ожидается местами снег, 9-10 декабря в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -6°, при прояснениях -7-12°, днём от +1 до -4°.
Сегодня, 8 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха от +1 до -4°, ночью при прояснениях -6-11°. Гололедица.
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Последние комментарии
юрий
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зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
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Рустем
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ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
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