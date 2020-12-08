Мурманская область во власти периферии обширного антициклона

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром в районе Поволжья. По Мурманской области ожидается местами снег, 9-10 декабря в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -6°, при прояснениях -7-12°, днём от +1 до -4°.

Сегодня, 8 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха от +1 до -4°, ночью при прояснениях -6-11°. Гололедица.