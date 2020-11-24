Мурманская область во второй раз примет участие в Многопрофильной инженерной Олимпиаде «Звезда»

В ноябре стартует Многопрофильная инженерная Олимпиада «Звезда» 2020/2021, организуемая ежегодно Союзом машиностроителей России.

Впервые в Мурманской области она состоялась в 2019/2020 г. на площадке опорного вуза – Мурманского государственного технического университета. Основная цель олимпиады – развитие и стимулирование интереса учащихся 6-11-х классов к научно-исследовательской деятельности, их ранняя профессиональная ориентация и развитие интереса к будущей профессии.

В связи с возрастающей значимостью Многопрофильной инженерной Олимпиады (МИО) «Звезда» Президент России В.В. Путин дал поручение включить её в план софинансирования Министерства образования и науки Российской Федерации (№ Пр-1344, п. 2б по итогам заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, состоявшегося 27 июня 2017 года).

Это даёт возможность школьникам-победителям поступать в вуз на льготных условиях (каждым вузом самостоятельно устанавливаются особые права приёма на обучение: право на прием без вступительных испытаний, право на приравнивание 100 баллов по соответствующему ЕГЭ предмету, если результат ЕГЭ 75 баллов и выше), присуждение дополнительных баллов в счёт индивидуальных достижений (включаются в сумму конкурсных баллов, если результат ЕГЭ ниже 75 баллов). Право льготного поступления в вузы для победителей и призёров заключительного этапа МИО «Звезда» сохраняется в течение 4-х лет.

Образовательные учреждения Мурманской области будут проводить отборочный тур МИО «Звезда» на своих площадках согласно графика проведения.

Министерством образования и науки Мурманской области было направлено соответствующее письмо во все подведомственные управления, которые в свою очередь передали информацию в школы и лицеи.