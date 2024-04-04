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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 13:30

Мурманская область вошла в число 12 субъектов, исполнивших все нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в 2023 году

Минтруд России составил рейтинг регионов по уровню доступности государственных услуг службы занятости населения. По итогам работы в 2023 году Мурманская область вошла в число 12 регионов с высоким уровнем доступности таких услуг и исполнения всех нормативов. Отдельно был отмечен опыт Мурманского областного центра занятости по организации профессионального обучения безработных.

Так, при оказании услуги наиболее эффективным показал себя комплексный подход, который направлен на создание условий для трудоустройства обратившихся граждан. В рамках этого подхода кадровые центры предоставляют обучающимся профессиональные знания, умения и навыки, а также проводят профориентационную работу, оказывают психологическую поддержку, обучают самостоятельному поиску работы и организуют встречи с работодателями.

В дополнение к этому важно продолжать поиск работы в процессе обучения. Обучающимся предоставляется актуальная информация о вакансиях в региональном банке, возможность участвовать в ярмарках вакансий, проходить собеседования с представителями компаний, посещать тренинги и семинары по самостоятельному поиску работы.

Важным аспектом является получение «обратной связи» для оценки эффективности и качества профессионального обучения путём проведения анкетирования. В 2023 году было опрошено 425 человек, более 90% участников отметили удовлетворённость организацией и качеством обучения.

Эффективно участие представителей организаций региона в квалификационных экзаменах учебных групп. Это ускоряет трудоустройство благодаря прямым контактам с кадровыми службами и знакомству с требованиями и особенностями будущей работы. С 2021 года количество работодателей, использующих участие представителей в квалификационных экзаменах при подборе сотрудников, увеличилось с 39 до 64.

В 2023 году по итогам участия работодателей в аттестации приглашение на дополнительное собеседование получили 53% от общего числа граждан, прошедших аттестацию.

Стоит отметить, что приоритетное направление в работе службы занятости в области профессионального обучения безработных – это адаптация профессиональных навыков и уровня квалификации рабочей силы к потребностям регионального рынка труда.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в 2023 году обучение организовано для 2,5 тысячи жителей Мурманской области в рамках региональной госпрограммы «Занятость и труд» и федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Наиболее востребованные образовательные программы: электромонтёр, водитель категории «С», охранник, кондитер, аналитик, копирайтер, повар, бухгалтер, водитель погрузчика, парикмахер, обогатитель, программист, социальный работник, кладовщик, мастер маникюра, младший воспитатель.

В 2024 году запланировано обучение не менее 1,8 тысячи человек. В начале марта к обучению приступили 467 безработных граждан, завершили 235 человек. В рамках проекта «Содействие занятости» идёт работа по одобрению заявок и оказанию профориентационных услуг участникам обучения.

В 2023 году Мурманская область стала одним из первых 17 регионов, завершивших комплексную модернизацию службы занятости. Благодаря этому значительно улучшилось качество предоставляемых услуг. Вся сеть учреждений перешла на единые стандарты работы, а помещения отремонтированы в соответствии с брендбуком «Работа России». Кроме того, созданы современные функциональные зоны, а работа кадровых консультантов выстроена на принципах клиентоцентричности.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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