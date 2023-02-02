Мурманская область вошла в число 15 субъектов РФ, показавших лучшие результаты по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В Мурманской области за последние 10 лет более чем в 2 раза уменьшилось количество организаций для детей-сирот. Об этом сообщили на совещании, которое состоялось в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Работа органов опеки и попечительства региона направлена на популяризацию семейных форм устройства детей-сирот для того, чтобы дети, потерявшие родителей, помещались на проживание не в учреждения, а напрямую в замещающие семьи.

В прошлом году свыше 300 граждан прошли обучение в школах приёмных родителей, 237 детей-сирот уже приобрели новые семьи.

В 2012 году в организациях для детей-сирот проживало 873 ребёнка, сейчас – 207.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по вопросам выдачи заключения о возможности взять ребёнка в семью северяне могут обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства.