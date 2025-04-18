Мурманская область вошла в число 25 субъектов Российской Федерации с высоким уровнем качества образования

Мурманская область вошла в число 25 субъектов Российской Федерации с высоким уровнем качества общего образования. Об этом сообщили на итоговом заседании коллегии Минпросвещения России, прошедшем в Координационном центре правительства России. В заседании приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, помощник Президента России Владимир Мединский и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Участники обсудили основные результаты реализации государственной политики в области образования, итоги деятельности Минпросвещения России и регионов в 2024 году.

Кроме того, на встрече обсудили нововведения в сфере образования: ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ до 10% от общего объёма учебного времени, подготовку единых учебников по обществознанию, создание клуба директоров школ и организацию для них программы повышения квалификации.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» для юных северян продолжают создавать комфортные условия: капитально отремонтированы 23 школы, обновлено 282 образовательных пространства по проекту «Арктическая школа», создаются новые места в сфере дополнительного образования, которым охвачены более 80 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/