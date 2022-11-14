Мурманская область вошла в число двадцати лучших по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

В этом году в конкурсе приняли участие 82 субъекта страны, которые должны были представить свой самый значимый литературный проект за два года. При выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры для чтения.

Конкурс призван оценить и поощрить вклад субъектов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилия по повышению доступности чтения для наших граждан. Инициатива реализуется Российским книжным союзом при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщает региональное Министерство культуры, статус лауреата конкурса Мурманской области принесла реализуемая в регионе Всероссийская Арктическая литературная премия имени Виталия Маслова. Инициатива учреждена в 2021 году губернатором Андреем Чибисом и Союзом писателей России. Премия посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Семеновича Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», много лет руководил региональным отделением Союза писателей России. Отметим, что в 2021 году на конкурс было представлено 35 произведений писателей, поэтов, ученых из 20 регионов России от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Следующий конкурсный отбор номинантов Всероссийской Арктической литературной премии стартует весной 2023 года, премии будут вручены в мае 2024 года.