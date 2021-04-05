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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 11:00

Мурманская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды за прошлый год

Мурманская область стала одной из лучших в стране по результатам индекса качества городской среды за 2020 год, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

«Речь идёт о динамике изменений. Рост, зафиксированный Минстроем, даже выше, чем те показатели, которые у нас планировались в рамках реализации национального проекта. Больше всего позитивной динамики показали Мурманск, Североморск, Кандалакша, Апатиты, Полярный, Гаджиево, Кола, Ковдор», – отметил глава области.

При этом Андрей Чибис подчеркнул, что для создания той среды, которая действительно нужна для высокого качества жизни северян, необходимо ещё много потрудиться. Тем не менее, сама динамика изменений, безусловно, внушает оптимизм.

По мнению губернатора, в текущем году крайне важно не снижать темпа и отработать все уже законтрактованные проекты с надлежащим качеством. Отдельная задача – продолжение благоустройства областного центра. Для её решения сформирован специальный план «Наш Мурманск», который в ближайшее время будет запущен в работу.

Андрей Чибис поручил министру градостроительства и благоустройства области Марии Гавриловой лично контролировать реализацию проектов по благоустройству в муниципальных образованиях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Это интегральный показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше – о в целом благоприятной.

Сразу 23 региона со средним значением Индекса от 181 балла включительно показали в 2020 году рост качества городской среды выше, чем планировалось федеральным проектом. Средний балл по Мурманской области составил 193.

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