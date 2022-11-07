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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 13:00

Мурманская область вошла в число лидеров по собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО

Российский экологический оператор назвал лучшие регионы по собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО. В числе лидеров в том числе оказалась и Мурманская область.

По информации Мурманского филиала АО «Ситиматик», по итогам третьего квартала текущего года показатель оплаты коммунальной услуги достиг 97,5% среди населения региона, 96,3% – среди юридических лиц. Самыми ответственными плательщиками оказались жители ЗАТО, Печенгского округа и Полярных Зорь с уровнем оплаты в 100%. Среди юридических лиц аналогичный уровень обеспечен в тех же ЗАТО, а также Оленегорске и Мончегорске. 

«Высокая собираемость и стабильная работа региональных операторов является важной задачей в рамках перехода к экономике замкнутого цикла. Работа в этом направлении напрямую влияет на возможности по созданию инфраструктуры и объем сырья, которое возвращается во вторичный оборот», – говорится на официальном портале РЭО. 

Как отмечает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, оплата услуги по обращению с ТКО без комиссии доступна в личном кабинете филиала АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске и в электронной системе «ГИС ЖКХ».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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