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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 13:00

Мурманская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по доступности бензина

Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров.

Ещё в шести регионах – Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Магаданской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

В двадцати шести субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на десять.

Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители семи регионов, что на один меньше, чем годом ранее. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА «Новости» рассчитали объём бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности автомобильного топлива для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объёму наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2024 года.

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