Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где будет запущен суперсервис «Моя школа»

С нового учебного года стартует новый суперсервис «Моя школа». Мурманская область среди 15 регионов, где первыми будет запущена эта платформа, с 1 января 2023 года к ней подключат все школы страны.

Сервис будет использоваться в качестве цифрового помощника традиционной системе обучения, станет дополнительным инструментом не только для учеников, но и для педагогов, а также родителей.

«Расписание уроков, домашние задания, возможность работы с документами, информация об успехах ребёнка – это лишь часть функций, которые будут доступны на платформе. Рассчитываем, что внедрение такой площадки значительно повысит качество образовательной среды региона», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

В информационную систему интегрируют электронный школьный дневник, журнал, расписание, «облако» для хранения работы с документами, библиотеку цифрового образовательного контента и видео-конференц-связь. С её помощью можно будет записаться в детские сады, школы, кружки и секции. «Моя школа» – это в том числе и социальная сеть, платформа для общения учеников преподавателей и родителей.

«На мой взгляд, это здорово, что научно-технический прогресс в полной степени затронул и школьную жизнь. Суперсервис поможет и в индивидуальном сопровождении одаренных детей, которые смогут самостоятельно работать в данной системе. Удобно и для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по ряду обстоятельств не всегда могут присутствовать на учебных занятиях», – отметила учитель истории и обществознания г. Кандалакши Екатерина Решетова.

Как отмечают разработчики, система полностью защищена и работает на отечественном программном обеспечении. Она даёт возможность учителям из разных регионов общаться и пользоваться качественным верифицированным цифровым контентом, сообщает региональное Министерство образования и науки.