Мурманская область вошла в число пилотных регионов проекта «Ментальное здоровье»
Мурманская область стала одним из шести пилотных регионов страны по внедрению проекта «Ментальное здоровье». Особенности программы обсудили на рабочей встрече, которую провела заместитель губернатора Елена Дягилева с руководителем проекта Региной Юрьевой и коррекционным педагогом, психологом АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорем Шпицбергом.
«Проект позволит внедрить в работу профильных учреждений передовой опыт помощи детям и подросткам с расстройством аутистического спектра. Сегодня особое внимание в разговоре мы уделили комплексному подходу, включающему не просто всестороннюю заботу об особенных ребятах, их интеграцию в общество, но и формирование правильного отношения к людям, которые имеют те или иные особенности», – отметила вице-губернатор.
Участниками встречи также стали министр труда и социального развития Сергей Мякишев, заместитель министра образования и науки Елена Зубрицкая, первый заместитель министра здравоохранения Екатерина Сулима.
Основная цель проекта «Ментальное здоровье» – внедрение алгоритма непрерывного сопровождения для людей с РАС и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни, начиная с раннего выявления, диагноза и ранней помощи, заканчивая сопровождаемым проживанием и трудоустройством.
В ходе визита в Мурманскую область члены рабочей группы координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка в РФ, которую возглавляет Регина Юрьева, познакомятся с работой учреждений, подведомственных министерствам здравоохранения, образования, труда и социального развития Мурманской области, а также изучат позитивный опыт региона в решении различных задач, связанных со всесторонней поддержкой северян с ограниченными возможностями, в том числе детям и подросткам с РАС.
«Задачей рабочей группы является сбор лучших практик в части аутизма, помощи детям с РАС и их семьям, которые реализуются в пилотных регионах. В дальнейшем наиболее эффективные инициативы будут маштабироваться на всю страну. В Мурманской области при поддержке правительства региона эта работа ведётся очень активно. Надеемся, что ряд учреждений, которые мы посетим в рамках данного визита, в будущем станут опорными для реализации проекта «Ментальное здоровье» в регионе», – подчеркнула Регина Юрьева.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в первый день работы руководитель проекта Регина Юрьева и коррекционный педагог, психолог АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг провели обучающий семинар для представителей общественных объединений, специалистов заполярных учреждений социальной сферы, сфер здравоохранения, образования и культуры. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы оказания помощи семьям с детьми с расстройством аутистического спектра. Кроме того, в пространстве «СОПКИ.21А» сегодня пройдёт встреча с представителями родительских объединений.
Фото: https://gov-murman.ru