Мурманская область вошла в число победителей конкурса лучших социально-экономических практик

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России 2019 года стал самым массовым за всю историю его проведения: 80 регионов подали более 1,4 тысячи заявок. В финал вышли 29 решений из 19 регионов, в итоге попечительский совет конкурса признал лучшими 12 практик из 10 субъектов.

Так, практика по созданию регионального экотехнопарка по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на основе концессии в Мурманской области стала лучшей в номинации «Экология и бережное отношение к природе».

Практики-победители будут доступны на цифровой платформе по обмену эффективными решениями регионов по социально-экономическому развитию «Смартека».