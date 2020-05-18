Мурманская область. Арктика (16+)18.05.20 09:15
Мурманская область вошла в число победителей конкурса лучших социально-экономических практик
Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России 2019 года стал самым массовым за всю историю его проведения: 80 регионов подали более 1,4 тысячи заявок. В финал вышли 29 решений из 19 регионов, в итоге попечительский совет конкурса признал лучшими 12 практик из 10 субъектов.
Так, практика по созданию регионального экотехнопарка по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на основе концессии в Мурманской области стала лучшей в номинации «Экология и бережное отношение к природе».
Практики-победители будут доступны на цифровой платформе по обмену эффективными решениями регионов по социально-экономическому развитию «Смартека».
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Последние комментарии
Иван
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Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Семен
15.05.20 13:41
Глава города, чтобы пропиариться, даже детей малолетних не пожалел! Прошёл в маске и перчатках с улицы, в верхней одежде. Зачем? Зачем лишний раз рисковать жизнями людей, если так опасен вирус, про ко
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Анатолий К.
13.05.20 21:19
Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт?
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