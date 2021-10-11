Мурманская область вошла в число победителей пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Умный город»

Мурманск - в числе победителей пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». Итоги конкурса озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Столица Заполярья вошла в топ-5 по I категории номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)». Всего в номинации было рассмотрено 95 заявок из 39 субъектов РФ. По итогам конкурса на дальнейшее развитие цифровых проектов в муниципалитете бюджету Мурманской области будет предоставлена дотация в размере 10 млн рублей.

«Номинация «Умный город» прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится всё более востребованным, в том числе в сельских поселениях», – отметил Марат Хуснуллин.

Цифровизация городского управления является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Мурманской области.

«К реализации проекта «Умный город» мы приступили ускоренными темпами и за два года реализовали более 75% мероприятий, включенных в Стандарт умного города. Эта работа направлена на максимально эффективное вовлечение жителей в вопросы городского управления, поэтому самым первым цифровым проектом стал запуск портала «Наш Север», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Благодаря запуску регионального портала «Наш Север» срок рассмотрения жалоб от жителей сократился с 30 дней до 10 рабочих дней, а по некоторым категориям до двух рабочих дней. Система мониторинга уборки территории, которая позволяет отслеживать факт исполнения условий договоров с предприятиями на основе навигационных данных, данных фото - и видео – фиксации, не только по механизированной, но и по ручной уборке дорог и объектов, позволила снизить число жалоб на уборку территорий на 10%. Интеллектуальная транспортная система, которая позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг пассажирского транспорта, контролировать параметры транспортного потока и централизованно управлять системами информирования участников дорожного движения, дала экономию 19,6 млн рублей за счет оптимизации процессов управления и контроля регулярных транспортных перевозок.

«Достигнутые эффекты ещё раз доказали нам необходимость развития цифровых сервисов, поэтому данная работа будет продолжена дальше в таких отраслях, как здравоохранение, образование, безопасность», - добавила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель — поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения.

По решению Президента России Владимира Путина начиная с 2020 года призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» увеличен в 25 раз – до 1 млрд рублей. Кроме того, расширен перечень конкурсных номинаций.

В этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные округа, а количество призовых было увеличено до пяти в каждый номинации. Всего было определено 50 победителей из 36 регионов России. По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина сборник лучших муниципальных практик будет сформирован, размещён на официальных сайтах и направлен в регионы.