Мурманская область вошла в число регионов – участников пилотной программы по развитию дополнительного образования

Минпросвещения России совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов приступает к созданию Национального сетевого центра открытого дополнительного образования (Центра ДОД). Он призван вовлечь реальный сектор экономики в разработку и реализацию дополнительных образовательных программ для обеспечения ранней профориентации школьников.

Организаторы проекта выделили 5 пилотных субъектов РФ (Красноярский край, Республика Дагестан, Мурманская, Свердловская и Омская области), которые являются передовыми в развитии системы дополнительного образования. Именно в этих субъектах в октябре 2022 года будут проводить мониторинг подготовки кадров для различных отраслей экономики, формировать карты «кадрового заказа», проводить анализ лучших профориентационных практик с участием реального сектора экономики, разрабатывать методические рекомендации по организации и проведению социально-профессиональных проб.

«Наша приоритетная задача – не просто дать выпускникам образование, а подготовить специалистов для предприятий реального сектора экономики, поэтому создание такого сетевого центра позволит формировать кадровый резерв на опережение. В Мурманской области участниками пилотного проекта станут 10 образовательных организаций», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Фото: https://gov-murman.ru