Мурманская область вошла в число регионов без системных проблем в сфере обращения с ТКО

По оценке ППК «Российский экологический оператор», Мурманская область находится в числе регионов, где отсутствуют системные проблемы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Как сообщает Мурманский филиал АО «Ситиматик», наш регион одним из первых в стране подключился к проведению реформы в сфере обращения с ТКО. В 2019 году в соответствии с концессионным соглашением между правительством региона и АО «Ситиматик» созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей. Существующая система обращения с ТКО позволяет транспортировать на территорию «Экотехнопарка» отходы со всего региона. 100% мусора проходит сортировку, часть отправляется на дальнейшую переработку, что снижает нагрузку на окружающую среду.

Вместе с тем, в последнее время жители обращают внимание на локальные сбои в графике вывоза отходов. Согласно аналитическим данным профильного подразделения регионального оператора по обращению с ТКО – Мурманского филиала АО «Ситиматик», в подавляющем большинстве случаев срывы в графике обусловлены отсутствием подъездных путей к контейнерным площадкам – в связи с проведением ремонтных работ во дворах, наличием припаркованных у площадок автомобилей и т.п. Регоператор находится в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, эта работа позволяет оперативно устранять причины, по которым затруднён проезд к контейнерным площадкам, а также своевременно зачищать площадки, если произошли сбои в графике вывоза.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».