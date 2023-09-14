Мурманская область вошла в число регионов, где в нынешнем году проводится Всероссийская фольклорная экспедиция, призванная сохранить нематериальное культурное наследие многонациональной России

В течение недели в регионе работали учёные из Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН Александр Черных, Дмитрий Вайман, Артем Вострокнутов и Юлия Чернышева. Специалисты общались с носителями и хранителями нематериального этнокультурного достояния саами и поморов, а также фиксировали основные элементы быта этих народов.

Первой точкой в экспедиции стала встреча в Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с Ниной Афанасьевой и участниками фольклорного ансамбля «Беломорье». Далее исследователи побывали в областном краеведческом музее, где знакомились с предметами быта саамов, изготовленными из кости оленя методом резьбы. Далее участники отправились в Ловозеро, чтобы увидеть технологию изготовления предметов быта из кости оленя методом резьбы. В Умбе учёные встретились с мастерами по катанию поморской козули, чтобы узнать тонкости традиционного ремесла. Знакомство с фольклорным хором Умбы, поход в музей Петроглифов и поморская кухня – все это сопровождало исследователей на Терском берегу. Варзуга встретила гостей самобытной кухней и песенным творчеством поморов, а точнее рекрутскими песнями. А в Лопарском исследователей ждали традиционные национальные Саамские игры: метание аркана, тройной саамский прыжок, прыжки через нарты, ловля рыбы на банку и многое другое.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, работа по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России проводится Государственным домом народного творчества имени Поленова с 2022 года. В этом году с апреля по октябрь запланировано 11 экспедиций, которые уже состоялись в Липецкой, Кировской, Курганской областях, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Забайкальском крае. Руководят полевыми исследованиями члены Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия. Экспедиция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Фото: https://gov-murman.ru