Мурманская область вошла в число регионов-лидеров по доле городов с комфортной средой для проживания

Такие данные опубликовал Минстрой России. В числе 15 лучших регионов, по данным анализа федерального ведомства за 2022 год, также Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь и ряд других субъектов.

Индекс качества городской среды в Мурманской области по отношению к 2019 году вырос на 12% и составил 209 баллов, а количество городов с благоприятной средой выросла с 61% до 81%.

Напомним, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть типов городских пространств: жильё; общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства; зелёные территории; набережные; уличная инфраструктура; общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.