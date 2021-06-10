Мурманская область вошла в число регионов-лидеров по интересу к благоустройству

Мурманская область названа одним из лидеров по активности участия в выборе территорий для благоустройства во время всероссийского онлайн-голосования. В регионе его участником стал почти каждый пятый житель. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Напомним, общероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2022 год проходило с 26 апреля по 30 мая. За будущее своих городов голоса отдали 9,7 млн россиян. В Мурманской области – более 50 тысяч жителей региона. Принять участие в отборе территорий для формирования комфортной городской среды могли граждане старше 14 лет.

В Кольском Заполярье на голосование были выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях.

В трех муниципалитетах – ЗАТО Александровск, Апатитах и Мончегорске – выбирали дизайн-проекты, по которым будут благоустроенны уже отобранные территории. В остальных граждане голосовали за территорию, которая, по их мнению, должна попасть в список благоустраиваемых.

В ЗАТО Североморск большинством голосов выбрали для благоустройства Приморскую площадь. В Кандалакше – сквер по улице Первомайской. В Ковдорском районе три территории, расположенные в Ковдоре: участок от дома №1 по ул. Чехова до дома №18 по ул. Ленина; возле домов №19, 21 и 21 корп. 1 по ул. Кошица; территорию у дома №3 корп. 3 по ул. Баштыркова.

В Ловозере будет благоустроен стадион на ул. Спортивной. Жители Печенгского округа выбрали участок территории в Никеле от ул. Печенгской, 2 до просп. Гвардейского, 18. В Кировске будет благоустроен сквер горбольницы на ул. Ленина с детской игровой площадкой «Доктор Айболит». В Оленегорске – сквер «Надежда», а в городе Полярные Зори общественная территория по ул. Пушкина.

В Мурманске жители выбрали сквер в 303 микрорайоне (территория в районе дома 173 по просп. Кольский); территорию в районе домов №43, 45, 47 и 53 по ул. Академика Книповича; участок между ул. Маяковского и ул. Садовой.

Итоги голосования в областном центре утверждены 2 июня на заседании общественной комиссии в администрации города Мурманска. Общим решением в итоговый протокол решено добавить ещё две территории. Это территория в районе дома №17 по проезду Ледокольному и между домами №13, 15 и 17 по ул. Беринга, а также территория зеленой зоны с элементами игровой площадки, расположенная в районе дома № 10/1 по ул. Нахимова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проекты и объекты-победители голосования должны быть реализованы в 2022 году.