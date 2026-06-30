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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 18:00

Мурманская область вошла в десятку лидеров по зарплатам среди молодёжи

Средняя заработная плата россиян в возрасте от 18 до 34 лет по итогам января–мая 2026 года достигла 97,8 тысячи рублей в месяц, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста доходов молодёжи оказались выше среднероссийских на 0,8 процентного пункта. К таким выводам пришли эксперты «Сбер2B Аналитики».

Средняя заработная плата специалистов в возрасте 25-34 лет составила 106,3 тысячи рублей в месяц, что на 8,9% выше среднероссийского уровня. Медианная зарплата в этой возрастной группе в апреле 2026 года достигла 86,3 тысячи рублей, увеличившись на 7,6% год к году.

У молодых специалистов 18–24 лет уровень доходов остаётся ниже, однако также демонстрирует устойчивую положительную динамику. Средняя заработная плата в этой группе составила 78,5 тысячи рублей, а медианная — 65,2 тысячи рублей, что на 6,2% выше показателя апреля прошлого года.

Север и Дальний Восток сохраняют лидерство по уровню зарплат

Наиболее высокие доходы молодёжи традиционно зафиксированы в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Лидером по средней заработной плате специалистов 18–34 лет остаётся Чукотский автономный округ, где показатель достиг 182,5 тысячи рублей в месяц (+15,1% год к году). В первую тройку также вошли Магаданская область с уровнем дохода 151,2 тысячи рублей (+14,3%) и Москва — 143,7 тысячи рублей (+5,6%).

В десятку регионов-лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (138,3 тысячи рублей), Камчатский край (129,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (122,8 тысячи рублей), Мурманская область (119,3 тысячи рублей), Сахалинская область (119 тысяч рублей), Республика Саха (Якутия) (117,7 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (116,8 тысячи рублей).

Схожая картина наблюдается и по медианным заработным платам. Среди молодых специалистов 18–24 лет лидируют Чукотский автономный округ (127 тысяч рублей), Магаданская область (103,4 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (99,4 тысячи рублей). В возрастной группе 25–34 года самые высокие медианные зарплаты также зафиксированы на Чукотке (173,7 тысячи рублей), в Магаданской области (141,6 тысячи рублей) и Москве (140,9 тысячи рублей).

Молодёжь выбирает высокотехнологичные отрасли

Лидером по уровню заработной платы стала добыча полезных ископаемых, где молодые сотрудники в среднем получают 147 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится отрасль информации и связи со средней зарплатой 140,7 тысячи рублей. Далее следуют профессиональная, научная и техническая деятельность (119,4 тысячи рублей), строительство (118,6 тысячи рублей) и транспортировка и хранение (116,9 тысячи рублей).

При этом наиболее высокие темпы роста доходов зафиксированы в электроэнергетике (+15,1%), жилищно-коммунальном хозяйстве (+12%), строительстве (+9,2%) и обрабатывающих производствах (+9%), что отражает сохраняющийся спрос работодателей на молодых специалистов в технологических и инфраструктурных секторах экономики.

Как отмечает пресс-служба «Сбер2В», исследование «Сбер2В Аналитики» подготовлено с помощью аналитической платформы «Мониторинг экономики регионов» за период январь-май 2026 года по всей России на основе агрегированной и обезличенной информации.

 

 

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