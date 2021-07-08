Мурманская область вошла в десятку лучших регионов по уровню доходов населения

Мурманская область вошла в десятку лучших регионов по доходам населения, соответствующий рейтинг опубликован РИА Новости.

Мурманская область занимает 9-ю позицию среди всех субъектов РФ по размеру среднедушевых доходов населения (45474 рубля) и 11-ю позицию по размеру среднемесячной заработной платы (68785 рублей). Эти факторы обеспечили высокие позиции в рейтинге.

Кроме того, благодаря системным мерам поддержки населения и бизнеса в период пандемии (локдауна) удалось избежать стремительного роста доли бедного населения – в Мурманской области она составляет 10,2%, в среднем по России – 12,1%, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.