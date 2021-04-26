«На Севере – светло!» - в Мурманске состоится пасхальная ярмаркаПраздничные мероприятия ко Дню Победы охватят все муниципальные образования региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.04.21 08:45

Мурманская область вошла в десятку регионов-лидеров по объёму вкладов населения

Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, в целом же больше всего денег на депозитах в банках хранится у жителей обеих столиц, Магаданской области, ЯНАО И ХМАО, свидетельствует исследование РИА «Новости».

Как отмечают аналитики, несмотря на пандемию коронавируса, а где-то даже благодаря ей, в прошедшем году депозиты населения показали достаточно хороший рост в России. За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей, или на 8%. Однако во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля и, соответственно, с положительной валютной переоценкой.

Без учета колебаний курса рубля реальный прирост оказался почти вдове меньше — +4,2%, что, например, намного хуже результата 2019 года (+9,7%). При этом рост мог бы быть слабее, однако на фоне пандемии и, как следствие, возникшей неопределенности население более активно экономило и, соответственно, формировало сбережения даже на фоне невысоких процентных ставок.

Согласно статистике Центробанка, объём депозитов в российских банках на 1 марта 2021 года составил 33,7 триллиона рублей, что на 2,8 триллиона рублей, или на 9,2%, больше, чем годом ранее.

В относительных величинах объём вкладов в пересчете на одного жителя в России находится на уровне 230 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают значительную дифференцированность вкладов как по размеру между вкладчиками, так и в разрезе субъектов РФ. Средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно.

В последний год Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост (12,5% против 11,1%), что несколько выше среднероссийской динамики. Таким образом, самые богатые регионы продолжают ускоренно наращивать вклады.

В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ.

В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 251 тысяч рублей до 365 тысяч рублей. Помимо первой десятки только ещё в одном регионе, Московской области, среднедушевой объём вкладов выше среднероссийского. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ, пишет 1prime.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 32 копейки, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)ГЖИ рассмотрит жалобы северян на доначисления по оплате коммунальных услуг, зафиксированные ЦУР-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика