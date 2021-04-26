Мурманская область вошла в десятку регионов-лидеров по объёму вкладов населения

Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, в целом же больше всего денег на депозитах в банках хранится у жителей обеих столиц, Магаданской области, ЯНАО И ХМАО, свидетельствует исследование РИА «Новости».

Как отмечают аналитики, несмотря на пандемию коронавируса, а где-то даже благодаря ей, в прошедшем году депозиты населения показали достаточно хороший рост в России. За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей, или на 8%. Однако во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля и, соответственно, с положительной валютной переоценкой.

Без учета колебаний курса рубля реальный прирост оказался почти вдове меньше — +4,2%, что, например, намного хуже результата 2019 года (+9,7%). При этом рост мог бы быть слабее, однако на фоне пандемии и, как следствие, возникшей неопределенности население более активно экономило и, соответственно, формировало сбережения даже на фоне невысоких процентных ставок.

Согласно статистике Центробанка, объём депозитов в российских банках на 1 марта 2021 года составил 33,7 триллиона рублей, что на 2,8 триллиона рублей, или на 9,2%, больше, чем годом ранее.

В относительных величинах объём вкладов в пересчете на одного жителя в России находится на уровне 230 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают значительную дифференцированность вкладов как по размеру между вкладчиками, так и в разрезе субъектов РФ. Средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно.

В последний год Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост (12,5% против 11,1%), что несколько выше среднероссийской динамики. Таким образом, самые богатые регионы продолжают ускоренно наращивать вклады.

В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ.

В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 251 тысяч рублей до 365 тысяч рублей. Помимо первой десятки только ещё в одном регионе, Московской области, среднедушевой объём вкладов выше среднероссийского. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ, пишет 1prime.ru.