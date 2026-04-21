Мурманская область вошла в десятку регионов-лидеров России по развитию спорта по итогам 2025 года

20 апреля на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что на заседании правительственной комиссии по реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», которое провёл заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко, были озвучены 20 лучших регионов России. Мурманская область в десятке лидеров по развитию спорта по результатам работы в 2025 году.

«Мы последовательно создаём для этого инфраструктуру, поддерживаем спортсменов и тренеров — и результат налицо. Только в 2025 году, помимо ранее реализованных проектов, открыт бассейн в Североморске, заработал духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества» в Мурманске, появился современный фиджитал-центр в Долине Уюта. Открыта новая ледовая арена с искусственным льдом в Мончегорске и хоккейный корт в Заполярном. Несмотря на существующие ограничения, в том числе финансовые, мы продолжаем активно инвестировать в спортивную инфраструктуру. И именно эта системная, комплексная работа даёт результат. Важно, что её высоко оценили и на федеральном уровне», – сообщил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, при составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие.