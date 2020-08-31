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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.20 13:15

Мурманская область вошла в десятку регионов России по показателю уровня трудоустройства с начала 2020 года

Мурманская область вошла в десятку лучших регионов России по уровню трудоустройства. Об этом на видеоселекторном совещании по вопросам реализации мер, направленных на восстановление численности занятого населения к концу 2021 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что здесь положительно сработал механизм временных общественных работ.

«С учётом эффективности механизма временных общественных работ, прошу коллег в течение недели представить предложения, как этот инструмент будет работать дальше, чтобы в наших муниципалитетах была гибкая возможность предоставить работу тем людям, которые по каким-либо причинам не могут её найти на постоянной основе», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Показатель уровня трудоустройства составил 36% с начала текущего года от общего количества обратившихся. Всего за восемь месяцев центры занятости трудоустроили 7756 граждан. В том числе, благодаря механизму временных общественных работ, с мая по август текущего года в регионе были трудоустроены 2313 северян. На их занятость из бюджета было направлено порядка 136 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, механизм временных общественно полезных работ реализуется в регионе для поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для финансового обеспечения расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных общественно полезных работах, из резервного фонда правительства Мурманской области предусмотрено выделение средств.

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