Мурманская область вошла в десятку самых пьющих регионов России

Сахалинская и Магаданская области стали наиболее пьющими среди российских регионов в 2021 году. Об этом говорится в аналитическом материале «Рейтинг общественного здоровья в разрезе субъектов Российской Федерации», опубликованном на сайте Общественной палаты.

Как пишет «Парламентская газета», согласно документу, соответствующий показатель рассчитывался как розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах этанола. Для подготовки рейтинга использовали данные Росстата о численности населения в регионах, а также о количестве проданных спиртных напитков от Росалкогольрегулирования.

Итоговый показатель получался путём деления количества фактически проданных литров этанола на население субъекта.

Худший показатель в Сахалинской (11,32 — 85-е место) и Магаданской области (10,3 — 84-е место). Тройку наиболее пьющих регионов замыкает Республика Карелия (10,3 — 83-е место).

На 82-м месте — Коми с показателем 10,1, на 81-м — Московская область (10,1). В следующей пятерке — Мурманская область (9,9), Ненецкий автономный округ (9,85), Хабаровский край (9,62), Камчатский край (9,44) и Еврейская автономная область (9,2).

В число наименее пьющих регионов попали Чечня (0,14), Ингушетия (0,19), Кабардино-Балкария (0,89), Дагестан (0,91) и Северная Осетия — Алания (1).