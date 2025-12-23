Мурманская область вошла в федеральный эксперимент по особому порядку проведения основного государственного экзамена

Об этом вчера сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«У выпускников 9-х классов будет возможность сдать основной государственный экзамен по двум обязательным предметам – русскому языку и математике вместо четырёх. Это значит, что среднее профессиональное образование станет ещё доступнее для тех, кто решил получить востребованную профессию сразу после 9 класса. Мы уделяем особое внимание нашим колледжам. Мурманская область – в пятёрке лучших регионов по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». Одно из ключевых преимуществ – трудоустройство не менее 85% выпускников на предприятия-партнёры», – отметил Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор добавил, что в регионе постоянно улучшаются условия для студентов. Он сообщил, что в текущем году обновили 47 пространств в организациях среднего профессионального образования. В частности, был проведён капитальный ремонт в Мурманском индустриальном колледже и Мурманском строительном колледже, а также продолжается ремонт в Мончегорском политехническом колледже.

Андрей Чибис подчеркнул - в рамках соглашения правительства региона с предприятиями открылось 13 обновлённых пространств, а 14 колледжей реализуют гранты на развитие студенческих спортивных клубов. Также за последние шесть лет в регионе модернизировали 187 учебных лабораторий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559542/#&gid=1&pid=1