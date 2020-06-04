Мурманская область вошла в группу лидеров по финансовой грамотности населения

По результатам исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, Мурманская область вошла в «Группу А» регионов с высоким индексом финансовой грамотности. Индекс финансовой грамотности населения Мурманской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 2,5% - до 12,91 баллов (в 2018 году - 12,59 балла), что позволило региону улучшить позицию в Рейтинге финансовой грамотности за 2019 год (9 место среди 85 регионов России).

Индекс финансовой грамотности рассчитывается как сумма значений трех частных индексов «Знания», «Навыки» и «Установки». Как показало исследование, индексы «Знания» и «Установки» Мурманской области получили «Высокую» оценку, что отражает понимание жителями региона базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, взаимосвязи риска и доходности, отражает ориентацию на достижение долгосрочных финансовых целей и необходимость соблюдения разумного баланса трат и сбережений

Индекс «Навыки» Мурманской области получил оценку «Ниже среднего», что отражает недостаточные навыки практического применения знаний по финансовой грамотности.

В целях улучшения достигнутых позиций Мурманской области в Рейтинге финансовой грамотности регионов России будет продолжена системная реализация программы повышения финансовой грамотности населения, в том числе по вопросам принятия взвешенных финансовых решений в повседневной жизни (ведение семейного бюджета, использование мобильного и интернет-банка, планирование доходов и расходов, выбор финансовых продуктов и услуг).

Ознакомиться с результатами исследования финансовой грамотности регионов России за 2019 год можно на официальном сайте проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России по ссылке: https://karta.vashifinancy.ru/.