Мурманская область вошла в перечень регионов получивших федеральную поддержку общественных инициатив по созданию модульных отелей

Региональный комитет по туризму сообщает, что Мурманская область вошла в перечень регионов, получивших федеральную поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения: к ним относятся, например, модульные отели и кемпинги.

«Мурманская область – один из 19 регионов, кто получит данную федеральную поддержку. Уже в этом году должны появиться новые объекты размещения в регионе», – заявил председатель комитета Александр Елисеев.

Субсидию на строительство модульных объектов размещения получат предприниматели, которые реализуют в 2022 году проекты на территории Мурманской области. Общая сумма выделенных из федерального бюджета средств на наш регион – 100 млн рублей.

По итогам меры поддержки в Российской Федерации появится не менее 55 общественных инициатив в 19 регионах, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения. На эти цели выделены бюджетные ассигнования в размере 4 млрд рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации.

«Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более, многие путешествуют с детьми», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 21 апреля.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, подписанное распоряжение – часть комплекса мер правительства РФ по обеспечению развития экономики в условиях внешних санкций.

Фото: https://www.jazztour.ru/blog/articles/34210