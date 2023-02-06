Мурманская область вошла в первую десятку рейтинга регионов России по вкладам населения в банках

Объём вкладов населения в российских банках, согласно статистике Центробанка, на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей. Это на 1,4 триллиона больше, чем было годом ранее, отмечают эксперты.

По статистике, объём вкладов в пересчёте на одного жителя России в среднем составляет 259,2 тысячи рублей. При этом эксперты подчеркивают, что в регионах ситуация крайне неоднородная – средний размер вкладов в разных субъектах Федерации отличается многократно.

Для оценки ситуации эксперты РИА «Новости» провели исследование и составили пятый ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

Москва со средним размером банковского вклада на одного человека в 1 миллион 38 тысяч рублей, как и ранее, лидирует в рейтинге с большим отрывом даже от Петербурга, занимающего вторую позицию, а от многих других он превышает десятки раз.

Эксперты объясняют это тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных россиян, которые здесь живут и формируют свои сбережения. В столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений она обеспечивает почти треть вкладов.

Эксперты отмечают, что в 2022 году Москва стала единственным регионом, где сократились депозиты населения. Они объясняют это большой долей номинированных в валюте депозитов, однако укрепление рубля сократило объём вкладов в номинальном выражении.

В Петербурге в среднем на человека приходится 553 тысячи рублей вкладов. Отставание от Москвы почти в два раза аналитики объясняют более выраженной концентрацией сверхбогатых россиян в столице.

Третью позицию занял Ненецкий автономный округ с результатом 506 тысяч рублей. Аналитики отмечают стремительный взлет региона по данному показателю. В начале 2020 года он был на 11-м месте в таком рейтинге, а за неполные три года вклады его жителей в среднем выросли в 2,5 раза.

В первую десятку также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Чукотка, Сахалинская и Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах среднедушевые остатки средств в банках находятся в диапазоне от 288 тысяч до 455 тысяч рублей.

По мнению аналитиков РИА «Новости», вклады населения в ближайший год могут немного ускорить рост. Депозиты будут выглядеть надежнее относительно иных способов сбережений (фондовый рынок, валюта, недвижимость и другие). Также может продолжиться начавшийся осенью 2022 года процесс роста депозитных ставок, что поддержит сберегательные настроения населения, а банки смогут предложить конкурентную доходность вкладчикам по своим сберегательным продуктам.

Фото: https://ria.ru/20230206/vklady-1849155004.html?in=t