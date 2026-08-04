Мурманская область вошла в первую пятёрку российских регионов, где семьям хватает денег на всё

Семей, которые могут позволить себе любые покупки, по итогам прошлого года стало больше в 32 российских регионах России, при этом быстрее всего их доля растёт в Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии, следует из данных статистики.

Как сообщает РИА «Новости», доля таких домохозяйств по итогам прошлого года увеличилась в ЯНАО на 15,4 процентного пункта, а в Хакасии - на 7,4 процентного пункта. На третьем месте расположились Магаданская и Московская области, а также Камчатка - там доля состоятельных семей, которым хватает средств для покупки всего, что они считают нужным, увеличилась на 6,2 процентного пункта.

В пятерку также входят Мурманская область, где показатель вырос на 4,2 процентного пункта, и Хабаровский край с ростом на 3,1 процентного пункта.

Доля состоятельных домохозяйств Санкт-Петербурга выросла на 2,8 процентного пункта; Краснодарского края, Карелии и Севастополя - на 2,4 процентного пункта. В Тюменской области удельный вес семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, увеличился на 2,3 процентного пункта, в Алтайском крае и Новгородской области - на 1,9 процентного пункта, а в Кемеровской области - на 1,8 процентного пункта.

При этом больше всего состоятельных семей в Ямало-Ненецком автономном округе - 66,3% всех домохозяйств имеет достаточно средств, чтобы совершить любую покупку.