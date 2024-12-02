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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.24 10:55

Мурманская область вошла в пятёрку лидеров по итогам реализации Всероссийской программы развития молодёжного предпринимательства

30 ноября в Москве на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства «Бизнес молодых» были подведены итоги реализации программы поддержки молодёжного предпринимательства за 2024 год. Мурманская область заняла почётное место среди пяти лучших регионов страны по результатам работы в рамках этой программы.

На торжественном мероприятии трека Росмолодёжь.Бизнес награду от региона приняла Анна Сергеевна Павлова, региональный представитель клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Мурманской области. Награду вручал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров и руководитель АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Как отмечает Анна Павлова, региональный представитель клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес Мурманской области, этот успех стал результатом активной деятельности регионального сообщества молодых бизнесменов, а также системной поддержки со стороны комитета молодёжной политики Мурманской области и профильных организаций.

Программа, направленная на развитие молодёжного предпринимательства, включает комплекс мероприятий, таких как образовательные семинары, тренинги, консультации для начинающих предпринимателей, гранты и субсидии, а также создание благоприятных условий для ведения бизнеса молодыми людьми. В течение всего года участники программы активно участвовали в различных проектах, развивали свои бизнес-идеи и внедряли их в жизнь.

Анна Сергеевна отметила, что достижение такого высокого результата стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между государственными структурами, образовательными учреждениями и бизнес-сообществом региона. Она выразила уверенность, что этот успех станет стимулом для дальнейшего роста и развития молодёжного предпринимательского движения в Мурманской области.

«Мы гордимся тем, что наша работа была оценена на таком высоком уровне, – сказала Анна Сергеевна. – Это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, создавая условия для развития молодого поколения предпринимателей».

В следующем году программа продолжит свою работу, предлагая новые возможности для молодёжи, стремящейся реализовать свои идеи и проекты. Организаторы уверены, что участие в программе поможет ещё большему числу молодых людей начать свой путь в бизнесе и внести вклад в экономическое развитие региона.

 

Фото:  https://vk.com/video141296780_456245436

Комментарии

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Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
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Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
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VtcnysQ51
18.11.24 13:21
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