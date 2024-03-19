Мурманская область вошла в пятёрку лидеров среди субъектов РФ по реализации проекта «Профессионалитет»

15 колледжей региона включены в 7 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». До конца 2024 года для студентов в рамках проекта будут открыты около 80 современных лабораторий, на первом курсе по программам «Профессионалитета» обучаются более полутысячи человек.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, первым в регионе в федеральный проект «Профессионалитет» вошёл Ковдорский политехнический колледж, на базе которого создан образовательно-производственный центр «Ковдорский». На развитие его материально-технической базы было направлено более 140 млн рублей (100 млн рублей – из федерального бюджета, по 20 млн рублей – из областного бюджета и от АО «Ковдорский ГОК). В начале этой недели во время визита губернатора Андрея Чибиса в Ковдор было принято решение, помимо обновления лабораторий, отремонтировать общежитие и спортивный зал, работы будут выполнены при поддержке компании «ЕвроХим».

Фото: https://gov-murman.ru