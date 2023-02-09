Мурманская область вошла в рейтинг регионов России с наибольшим спросом на работников-судостроителей

По итогам 2022 года компании из судостроительной отрасли по всей России разместили более 20 тысяч вакансий для сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на турбулентное состояние экономики спрос на новых работников по итогам прошлого года в отрасли не упал: компании по всей стране разместили на 26% новых вакансий больше в судостроительном секторе, чем за весь 2021 год.

По итогам 2022 года компании из судостроительной отрасли по всей России разместили более 20 тысяч вакансий для сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на турбулентное состояние экономики спрос на новых работников по итогам прошлого года в отрасли не упал: компании по всей стране разместили на 26% новых вакансий больше в судостроительном секторе, чем за весь 2021 год.

Спрос на работников

В течение всего 2022 года в сфере судостроения испытывала несколько периодов взлета работодательского спроса и активности. Пиковая активность компаний пришлась на февраль (+89% новых вакансий по сравнению с январем), май (+44%), а также июнь (+22%) и август (+16%). Провальными для судостроительной отрасли оказались середина лета (когда работодатели сокращают спрос на персонал) и календарный конец года (-11% новых вакансий в октябре).

«Между тем в начале 2023 года российским работодателям уже потребовалось почти 2000 новых работников. Это на 20% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, мы видим достаточно стабильное восстановление рынка труда в судостроительной отрасли после длительных каникул и поступательное восстановление спроса на персонал у компаний и сфер, наиболее пострадавших от санкций 2022 года.

Наибольшая потребность у работодателей из сферы тяжёлого машиностроения и судостроительной отрасли держится на данный момент на целый ряд представителей рабочих специальностей (токарь, фрезеровщик, шлифовщик, технолог, слесарь, сантехник и др.), а также специалистов инженерных специальностей (конструктор, проектировщик, сервисный инженер и др.). Увы, практика показывает, что в ближайшие годы рынок труда будет испытывать достаточно ощутимый кадровый голод, особенно выраженный относительно рабочих и инженеров. В данном случае вопрос производительности труда и повышения квалификации уже имеющихся работников в российском сегменте производства крайне важен как для стабильности, так и развития бизнеса и целой отрасли. Эти и другие вопросы обсудят эксперты на Международном форуме труда 15-17 марта в Петербурге», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на графике 1).

В регионах Северо-Запада работодатели за последние три месяца разместили более 1 400 вакансий в сфере судостроения. География распределения вакансий в сфере судостроения остаётся достаточно разнообразной. На первом месте по числу вакансий в целом по стране традиционно находится Санкт-Петербург – абсолютный лидер по спросу на персонал и новые рабочие места в сфере судостроения. Так, каждая пятая вакансия или более 1 100 рабочих предложений за последнее время принадлежат петербургским работодателям. На втором месте по спросу на персонал - Удмуртия (10% вакансий от всего объем по стране). На третьем – Приморский край (7%). Также в рейтинге стабильно держат высокую планку по востребованности работников в судостроении компании из Ленобласти (4% вакансий от всего объёма по стране), Калининградской (2%) и Мурманской области (1%) (наглядно на диаграмме 1).

Согласно данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, по итогам последних месяцев активней других вакансии в отрасли «Машиностроение» и её подсферах судостроение, судоремонт, а также продукция судостроения (продвижение, оптовая торговля) размещали следующие компании:

Калашников

Радар ММС

Группа Компаний «Доброфлот»

КОНАР

Машиностроительный завод ЗиО-Подольск

Центр судоремонта Дальзавод

Балтийский завод

Невский судостроительно-судоремонтный завод

Мир Станочника

СтройСервис

Полюс Групп

НПК Морсвязьавтоматика

Находкинский судоремонтный завод

Sitronics KT

Авиакор - авиационный завод

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы

Пролетарский завод

Филиал 35 СРЗ АО ЦС Звездочка.

В топ самых востребованных профессий у работодателей из судостроения входят две большие категории работников: представители рабочих профессий (токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь, сантехник, инженер-конструктор, проектировщик, оператор станков с ЧПУ, сварщик, разнорабочий, электромонтажник, водитель) и представители инженерных профессий (инженер-конструктор, проектировщик, экономист, закупщики, программист, разработчик, инженер по качеству).

В целом в рейтинге самых востребованных профессий в судостроительной отрасли 50% занимают именно рабочие специальности, 4 профессии имеют инженерную основу, 4 несут обслуживающие функции (менеджер по закупкам, программист, менеджер по продажам и экономист) (наглядно на диаграмме 2).

Зарплаты и условия труда

По итогам года медианная предлагаемая в судостроительной отрасли России составляет 80670 ₽. За год данная зарплата выросла на 24% или 15600 рублей. Подобной динамикой по итогам 2022 года смогла похвастаться далеко не каждая сфера рынка труда (наглядно на диаграмме 3).

Примечательно, что водители спецтехники и транспорта в сфере судостроения могут заработать больше, чем программисты и разработчики: 120000 рублей против 110000 рублей. Также достаточно высокий доход предлагается в судостроительной отрасли для токарей, сварщиков, операторов станков, сервисных инженеров.

Медианные зарплаты наиболее востребованных специалистов в сфере судостроения, Россия, 2023 год:

Водитель 120 000 ₽ Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 110 000 ₽ Сварщик 110 000 ₽ Программист, разработчик 110 000 ₽ Оператор станков с ЧПУ 105 000 ₽ Сервисный инженер, инженер-механик 100 000 ₽ Начальник производства 100 000 ₽ Слесарь, сантехник 85 000 ₽ Электромонтажник 80 000 ₽ Менеджер по продажам, работе с клиентами 80 000 ₽ Машинист 72 000 ₽ Оператор производственной линии 70 000 ₽ Монтажник 68 000 ₽ Инженер-конструктор, проектировщик 67 800 ₽ Начальник смены, мастер участка 63 100 ₽ Технолог 62 500 ₽ Экономист 60 000 ₽ Менеджер по закупкам 57 000 ₽ Инженер по качеству 44 500 ₽ Разнорабочий 40 000 ₽

В регионах СЗФО наибольшие зарплаты в судостроительной отрасли предлагают на данный момент работодатели из Архангельской области (до 218000₽), Республики Коми (до 172000₽), Новгородской области (до 140000₽), Ненецкого АО (до 100000 рублей). И на последнем месте по уровню предлагаемых зарплат в СЗФО – работодатели из Калининградской области (до 60000₽).

Медианные зарплаты в сфере судостроения, регионы СЗФО, 2023 год, в руб.:

Санкт-Петербург 57 471 - 91 954 Ленинградская область 40 000 - 91 379 Калининградская область 40 000 - 60 000 Мурманская область 51 724 - 91 954 Республика Карелия 45 977 - 100 862 Архангельская область 95 690 - 218 391 Псковская область 60 345 - 114 943 Новгородская область 99 425 - 140 805 Вологодская область 91 954 - 105 460 Республика Коми 128 448 - 172 414 Ненецкий АО 100 000 - 100 000

Среди изменений, коснувшихся условий труда в судостроительной отрасли за год:

- вырос спрос и число вакансий для молодых и начинающих специалистов без опыта и с небольшим стажем до 3 лет в профессии (+36% новых рабочих мест за год)

- на 45% выросло число вакансий с вахтовым методом работы

- работодатели стали чаще (+7%) предлагать россиянам, ищущим работу в судостроительной отрасли, гибкий график работы

- российские компании из судостроительного сектора разместили на 20% больше вакансий с возможностью работы в удаленном формате

Соискательская активность

Более 6000 россиян, имеющих опыт работы в судостроении, выходили на рынок труда за последние три месяца. По сравнению с началом 2022 года активность россиян, ищущих работу в судостроении, продолжает снижаться: -49% по итогам квартала. «Подобное замедление соискательской активности среди прочего может быть связано с недавними событиями и частичной мобилизацией. Как правило, компании-работодатели из судостроительной отрасли, входят в ВПК России, и могут предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации или отсрочку от службы в армии. Поэтому текущие работники могут меньше выходить на рынок труда и мониторить его, дорожа текущим местом работы. А соискатели, имеющие необходимую специальность, наоборот готовы рассматривать вакансии в судостроении ради получения подобных бонусов

В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности жители регионов открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики. Сказывается демографическая ситуация: в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Между тем несмотря на снижение соискательской активности больше других интересовались работой в судостроении соискатели из Петербурга (46% резюме) и Москвы (15%). На третьем месте по числу резюме от соискателей Приморский край (4%). Также в топе стабильно держат позиции по числу желающих трудиться в судостроении сразу 4 региона СЗФО: Калининградская (2% резюме), Ленинградская (2%), Архангельская и Мурманская области (по 1% в каждом регионе от всего объёма резюме в данной сфере по России).

Сфера судостроения постепенно наполняется соискательницами: на данный момент 30% резюме принадлежит в этом секторе женщинам, что на 5% больше, чем в начале 2022 года (наглядно на диаграмме 4).