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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 12:00

Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году

С января по июнь 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 12 тысяч вакансий в сфере судостроения и судоремонта. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число вакансий в целом по стране немного снизился (-6%), но при этом абсолютные показатели числа вакансий свидетельствуют о достаточно высокой востребованности кадров в отрасли.

Эксперты hh.ru проанализировали более 12 тысяч вакансий, открытых за первые шесть месяцев 2025 года, и выяснили, каково состояние судостроительной отрасли страны.

В каких регионах растёт спрос на судостроителей?

С января по июнь 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 12 тысяч вакансий в сфере судостроения и судоремонта. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число вакансий в целом по стране немного снизился (-6%), но при этом абсолютные показатели числа вакансий свидетельствуют о достаточно высокой востребованности кадров в отрасли.

Между тем регионами-лидерами по доле вакансий в отрасли традиционно остаются Санкт-Петербург (26% или каждая пятая вакансия в целом по стране с начала года), Удмуртия (12%), а также Приморский край (11%). Также в пятёрку регионов по числу вакансий вошли Москва и область.

При этом по сравнению с первым полугодием 2024 года в 2025 наиболее сильно вырос спрос на кадры в судостроении в Ленинградской области (+144% новых вакансий). Также в лидеры по динамике спроса вошла Калининградская область (+88%), Хабаровский край (+80%) и Приморский край (+23%). Кроме того, Мурманская область также вошла в рейтинг регионов по доле вакансий на судостроителей и ремонтников – на регион приходится 1% рабочих мест в отрасли от всего объёма по стране (наглядно на диаграмме №1).

За год в отрасли также изменились и условия труда. Так, работодатели стали на 16% больше размещать на hh.ru вакансии, доступные соискателям без опыта работы в судостроении.

Кроме того, в отрасли изменилась и медианная предлагаемая зарплата. Так, по итогам первого полугодия в сфере судостроения предлагаемый доход уже превышает более 97 тысяч рублей. Год к году работодатели-судостроители нарастили предлагаемый доход на 8%.

Наибольшие предлагаемые зарплаты в производственной и в том числе в сфере судостроения сегодня предлагают в вакансиях для машинистов (135 тысяч рублей), токарей (129 тысяч) и начальников производства (122 тысячи рублей).

Также стала известна пятёрка наиболее востребованных профессий в сфере судостроения у компаний-работодателей. На первом месте по доле вакансий оказались сразу четыре профессии: разнорабочий, слесарь, инженер-конструктор и токарь – на эти профессии приходится по 6% вакансий от всего объёма по стране с начала года. Также в рейтинг по востребованности в отрасли вошли профессии сварщика, экономиста, технолога, начальника производства. Примечательно, что наиболее сильно в отрасли по сравнению с прошлым годом выросла потребность именно на менеджеров. Так, на 169% взлетел спрос у компаний-судостроителей на начальников производства. Рабочие профессии традиционно также прирастают в спросе: +56% новых вакансий для разнорабочих, +44% - для маляров (наглядно на диаграмме №2).  

Хотят ли россияне строить и ремонтировать корабли?

В свою очередь соискатели, имеющие опыт работы в сфере судостроения, с января по июнь 2025 года разместили или обновили на hh.ru почти 9 тысяч резюме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность россиян, желающих найти работу в отрасли, выросла на треть (+27%).

Наиболее активно мониторят рынок труда в поисках работы в отрасли жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. На соискателей, живущих в Северной столице, приходится 58%, или более 5 тысяч резюме. Также интересуются работой в судостроении и ремонте плавсостава жители Москвы (13% резюме от всего объёма в отрасли по стране), Челябинской области (6%), Нижегородской области (4%), Приморского края (4%), Архангельской области (3%).

«Примечательно, что число россиянок, желающих строить карьеру в отрасли, достигло 2,5 тысячи. Это треть от всего соискательского рынка труда по сфере. При этом доля соискательниц в отрасли за год выросла на 2 п.п. И наиболее популярные профессии у россиянок, желающих связать свою профессиональную жизнь с судостроением, сейчас – это преимущественно «офисные» профессии: экономист (резюме каждой десятой соискательницы), бухгалтер, менеджер по закупкам, делопроизводитель, секретарь. Между тем есть и соискательницы, которым интересные инженерные и рабочие профессии. Так, на hh.ru есть резюме от соискательниц, которые хотят работать инженерами-конструкторами в судостроении и таких уже 8% от всего объёма в резюме по всей стране. Также 4% резюме от женщин разместили соискательницы на позиции технолога, 1% хотят работать инженерами по охране труда, есть также желающие попробовать себя в качестве маляров, машинистов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Исследования hh.ru показывают, что настроения работников на российском рынке труда и в том числе в производственной сфере во II квартале 2025 года вернулись на докризисный уровень. Работающие соискатели стали стабильнее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше бояться возможного увольнения.

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