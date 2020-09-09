Мурманская область вошла в состав пилотных регионов, где рыболовам-любителям будет разрешена продажа улова

В режиме ВКС сегодня прошло заседание Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Во встрече приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

В рамках встречи комиссия поддержала предложение Мурманской области о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов водных биологических ресурсов, добываемых в установленном порядке при осуществлении любительского рыболовства в пределах установленной суточной нормы. Пилотными регионами, где будет реализована инициатива, станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области.

«Инициатива очень важна для жителей прибрежных поселков региона, которые ловят рыбу «для себя», и теперь смогут легально продавать ее. Правительственная комиссия нашу инициативу поддержала, с учетом поручения Президента, которое было по нашему обращению. В рамках комиссии мы с коллегами концептуально проговорили законопроект, в ближайшее время в Правительство РФ будет внесен соответствующий текст. Я надеюсь, что до конца текущего года все изменения в федеральное законодательство будут приняты», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, для рыбаков-любителей в Баренцевом море правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 кг (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 кг мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимается в среднем около 1 тысячи местных жителей таких населенных пунктов, как Териберка, Ура-Губа, Лиинахамари, Печенга, Островной, Александровск, Мурманск. Суммарный улов в год при этом не превышает 1 тысячи тонн различных разрешённых к добыче видов водных биоресурсов.

По словам губернатора, будет реализован следующий подход: рыбаки-любители получат право продавать улов в местах, которые будут определены правительством Мурманской области. Кроме того, будет организован соответствующий ветеринарный контроль. Также люди, которые занимаются промыслом и не имеют другого места работы, смогут получить статус самозанятых.

«На прилавках магазинов, рынков, кафе и точек питания в нашем регионе появится больше качественной, свежей, проверенной соответствующими службами рыбопродукции, можно будет продавать рыбу туристам, которые приезжают. Этот комплекс даст возможность легально, честно зарабатывать, кормить семью, и самое главное, дополнительно даст стимул для экономического развития прибрежных поселков», – отметил Андрей Чибис.

В рамках встречи также затронули ситуацию, связанную с письмом о недопустимости производства на прибрежных судах продукции, которое Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району направило в ассоциации рыбопромышленников.

По словам Андрея Чибиса, регион инициировал обсуждение вопроса с федеральными органами власти, направленное на внесение изменений в федеральное законодательство. «Очень разное понимание формулировок нормативных актов, несоответствующих друг другу. Поэтому просим зафиксировать некий мораторий на какие-либо действия, пока этот вопрос не будет решен, чтобы мы уже далее предметно обсуждали так же, как и любительское рыболовство, на следующем заседании, чтобы не остановить тот промысел, который на данный момент есть», – сказал в рамках встречи губернатор.