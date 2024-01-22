Мурманская область вошла в список лидеров рэнкинга устойчивого развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах РФ

Представлены результаты рэнкинга субъектов РФ по уровню устойчивого развития туризма за 2023 год.

В 2022 году Мурманская область входила в подгруппу «Развитые регионы» и занимала 11 место в рэнкинге среди всех субъектов РФ. В 2023 году область повысила уровень, войдя в число лидеров: в подгруппе «Продвинутые регионы» Кольское Заполярье уступает только Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Республике Татарстан, Москве и Тюменской области.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, рэнкинг представляет собой ранжирование регионов России по показателям, оценивающим уровень устойчивости развития индустрии гостеприимства и интеграции экологичности в систему управления туристской индустрией. Результаты рэнкинга подводятся с 2022 года в рамках реализации проекта внедрения механизмов устойчивого развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах РФ, реализуемом при поддержке Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Русского географического общества, Комитета по устойчивому туризму Делового центра экономического развития СНГ, научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм», общенационального союза индустрии гостеприимства.

С результатами рэнкинга и полной информацией о методике расчёта можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru