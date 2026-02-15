Мурманская область вошла в топ-10 абсолютных лидеров по созданию образовательной инфраструктуры

В конце недели губернатор Андрей Чибис работал в Москве. На совещании под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко обсудили итоги 2025 года и планы на 2026 год в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

По итогам заседания Андрей Чибис сообщил, что Мурманская область в топ-10 абсолютных лидеров по созданию соответствующей инфраструктуры.

«Напомню, в прошлом году в рамках нацпроектов и плана «На Севере – жить!» мы обновили свыше 500 пространств: от детсадов до МАУ. Нам важно, чтобы ребята получали образование в комфортных и современных условиях. Это также влияет на качество знаний. Мурманская область – в лидерах по результатам сдачи ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам», – отметил глава региона.

Как подчеркнул Андрей Чибис, в этом году в планах обновить 19 зданий детских садов, школ и колледжей в Мурманске, Кировске, Ковдоре, Апатитах, Коле, Мончегорске и Полярных Зорях, Заозерске.

«Также продолжим нашу программу «Арктическая школа», благодаря которой обновлено порядка 350 пространств в 100% школ и в каждом 4-м детском саду», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562286/#&gid=1&pid=1