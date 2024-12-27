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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 16:00

Мурманская область вошла в топ-10 индекса туристической привлекательности регионов РФ

Мурманская область заняла седьмую позицию в рейтинге туристической привлекательности регионов России 2024 года. Исследование, проведённое на основе анализа данных по 85 регионам страны, включало комплексную оценку турпотока, уровня развития инфраструктуры и качества предоставляемых туристических услуг.

Результаты рейтинга подтверждают высокий потенциал Мурманской области, которая стабильно укрепляет свои позиции среди наиболее значимых туристических дестинаций страны. Регион вошёл в число лидеров Северо-Западного федерального округа, уступая по уровню туристической привлекательности только Санкт-Петербургу.

Успех обусловлен в том числе и значительным развитием туристической инфраструктуры: за 2023 год прирост коллективных средств размещения в области составил 20,1%, что позволило региону войти в пятёрку лидеров по этому показателю на федеральном уровне.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, наш регион демонстрирует впечатляющие успехи в развитии туристической отрасли, что подтверждается и рекордным числом посетителей в 2023 году – 670 тысяч человек. Регион предлагает разнообразные туристические возможности и высокое качество услуг, уделяя особое внимание продвижению местной гастрономии, принципам устойчивого развития и активной цифровой коммуникации.

Подробнее ознакомится с результатами можно по ссылке: https://index.pognali.ru/

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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