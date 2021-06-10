Мурманская область вошла в топ-10 по количеству участников всероссийского конкурса «Сад памяти глазами детей»

Завершён приём заявок на конкурс детских рисунков «Сад памяти глазами детей». В этом году в рамках международной акции «Сад памяти» дети создавали виртуальный сад, загружая свои работы на официальный сайт конкурса. Рисунки были посвящены дедушкам и бабушкам, событиям Великой Отечественной войны, прославленным героям. Всего на творческий конкурс поступило порядка 4500 тысяч работ из 75 регионов страны.

Решением оргкомитета сформирован шорт-лист не из 100, а из 186 детских рисунков, соответствующих тематике и смыслам акции. Каждую работу лично оценит народный художник РФ Сергей Андрияка.

Мурманская область вошла в топ-10 по количеству участников всероссийского творческого состязания. Заявки на конкурс «Сад памяти глазами детей» отправили ребята из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Печенгского округа, Кольского и Терского районов.

«Уже не первый год юные жители Кольского Заполярья принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах по сохранению памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Участие в конкурсе рисунков «Сад памяти глазами детей» – это еще одна возможность почтить память павших воинов и выразить благодарность победителям», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Автор лучшей, по мнению жюри, работы вместе с семьёй отправится в Брест на историческое мероприятие, посвящённое 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ещё девять финалистов получат памятные призы от организаторов и партнёров. В 2021 году конкурс поддержала «Русская медная компания».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, цель акции «Сад памяти» – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны. Участниками проекта уже высажено 28,4 миллиона деревьев. Финальные мероприятия международной акции пройдут 22 июня у Брестской крепости.