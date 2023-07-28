Мурманская область вошла в топ-10 по уровню цифровизации городского хозяйства регионов. Почётная награда была вручена 27 июля главой Минстроя России Иреком Файзуллиным в рамках пленарного заседания международного форума «Умный город – Умная страна», который проходит в эти дни в Уфе.

В этом году индекс IQ регионов-участников проекта сформирован впервые. За наибольшую активность помимо Мурманской области награждены Московская, Челябинская, Ростовская и Воронежская области, а также Пермский и Ставропольский края, Республики Татарстан, Башкортостан и Севастополь.

«Благодаря проекту «Умный город» осуществляется поддержка актуальных для регионов цифровых практик и технологических решений, главной целью которых является создание эффективной городской инфраструктуры, комфортных и безопасных условий жизни граждан», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

«Индекс IQ помогает нам понять, насколько эффективно правительство Мурманской области и организации региона взаимодействуют между собой, работают с местными жителями. Заполярье входит в число лучших не первый год. По итогам работы в 2021 году Мурманск закрепился в десятке лучших IQ-городов в категории «Крупные города», теперь же награда есть и у всего региона», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, форум «Умный город – Умная страна» проходит в Уфе с 26 по 28 июля. Его деловая программа посвящена актуальным трендам и инновациям в области устойчивого развития территорий.

Фото (Минстрой России): https://gov-murman.ru