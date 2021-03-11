Мурманская область вошла в топ-10 регионов по объёму инвестиций в основной капитал в 2020 году

По результатам исследования агентства «РИА Рейтинг» Мурманская область вошла в число 34 субъектов Российской Федерации, где наблюдался рост объёма инвестиций, несмотря на введение ряда жёстких ограничений после начала пандемии коронавируса. При этом в большинстве регионов страны в 2020 году произошёл спад объёма инвестиций.

Рейтинг составлен по показателю объёма инвестиций на одного жителя. В Мурманской области в 2020 году он составил порядка 258 тысяч рублей на человека, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики,

«В регионе объём инвестиций в основной капитал составил более 191 миллиарда рублей. По России мы занимаем 9 место и второе место по федеральному округу. Рост инвестиций в такое непростое для экономики время, как пандемия, обусловлен слаженной работой правительства и бизнеса. У нас реализуются проекты строительства Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке и «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также другие крупные стратегически важные проекты», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Вице-губернатор также подчеркнула, что благоприятный инвестиционный климат в Мурманской области формируется во многом за счет эффективных мер государственной поддержки бизнеса.

Согласно данным Росстата, объём инвестиций в основной капитал по России снизился на 1,4%.